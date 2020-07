Directeur Paard vreest kaalslag als gemeente niet bijspringt: ‘Creëren hier voor mensen soundtrack van hun leven’

Brand in AH-filiaal in de There­siastraat: ‘Het vuur is inmiddels uit’

13:04 In een Albert Heijn filiaal in de Theresiastraat is rond 12.30 uur brand uitgebroken. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur al snel te blussen. De brand was volgens een woordvoerder van Brandweer Haaglanden mogelijk ontstaan door kortsluiting.