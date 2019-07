Directeuren culturele sector: 'Er wordt te makkelijk gedaan over diversiteit'

Video Wat is het geheim van het Zeehelden­fes­ti­val? ‘Het is een uit de hand gelopen straat­feest’

18:36 Het Zeeheldenfestival op en rond het Prins Hendrikplein in Den Haag begon ooit als een klein feestje maar is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot misschien wel het grootse buurtfeest van het land. Wat is het geheim van dit feest? We vroegen het aan de bezoekers en vrijwilligers.