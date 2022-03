Dirk van den Broek opent nieuwe vestiging in iconisch pand Rock Palace

Zetel minder of meer: zo reageren de Haagse partijen op de uitslag in hun stad

Zetels erbij of juist kwijt. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen zorgt voor een kleine verschuiving in het Haagse landschap. Hart voor Den Haag en D66 groeiden. De HSP en PVV krompen. Een aantal partijen kwam bij de uitslagmomenten samen in het stadhuis. En deelden hun blijdschap of teleurstelling. ,,Het waren gekke verkiezingen.”

17 maart