Discriminatie en racisme: Pogingen om harde kern moeilijke bewoners Duindorp op rechte pad te krijgen falen

In Duindorp is bij een harde kern bewoners nog veel discriminatie en racisme. Op straat heersen andere wetten die grenzen aan normloosheid. Dat blijkt uit een onderzoek dat vanmorgen is gepresenteerd. Elke inspanning vanuit de overheid om dat deel van Duindorp op te trekken is mislukt. De poging om met nieuwbouw de wijk als geheel op te krikken heeft juist een tegenovergestelde werking gehad.

Vier onderzoeken zijn er gedaan naar de problemen die in Duindorp spelen. Aanleiding hiervoor was een serie incidenten die in het voorjaar van 2018 speelde. Een Marokkaans gezin werd uit de wijk weggepest en bij een in Suriname geboren vrouw die zich tegen Zwarte Piet keerde, werden ruiten ingegooid. Incidenten die niet nieuw waren, maar al decennia lang van tijd tot tijd opspelen.

Een kleine groep is verantwoordelijk voor de grote problemen, zo wordt uit al die onderzoeken duidelijk. Het is een groep bewoners uit het oorspronkelijke vissersdorp, waar de traditionele broodwinning grotendeels verloren is gegaan, die hun omgeving zag veranderen. Het dorpse woon- en leefklimaat, en daarmee ook alles waar ze trots op zijn, is onder druk komen te staan. Er kwam nieuwbouw met nieuwe bewoners. De oorspronkelijke bewoners zijn zich steeds meer gaan terugtrekken in hun eigen kring: ‘wij tegen de rest van de wereld’. Juist in deze groep zijn er grote achterstanden en die zijn ondanks alle inspanningen van hulpverleners en overheid nooit ingelopen. Ook door eigen schuld van die hulpverleners, wordt wel erkend. De juiste toon was er niet altijd, Duindorpers zijn trots en zaten niet te wachten op beschavingsoffensieven van de overheid, zo staat er.

Volledig scherm De auto van de Surinaamse vrouw nadat deze was bewerkt met een bijl in 2018 © AD

Explosief

Het onderzoek beschrijft de problemen die vaak bij de incidenten explosief tot uiting komen. De wetten van deze groep grenzen aan normloosheid. Wat op school wordt geleerd, wordt op straat en thuis weer afgebroken. De politie is de natuurlijke vijand. Wie bijvoorbeeld jongeren aanspreekt op hun gedrag, krijgt de rekening gepresenteerd, waardoor dit vaak achterwege blijft.

Misschien wel het grootste pijnpunt dat dit onderzoek blootlegt, is dat de poging om met nieuwbouw de wijk op te krikken volledig is mislukt. Oude en nieuwe bewoners leven volledig langs elkaar heen. Kinderen van de nieuwe bewoners gaan naar basisscholen buiten de wijk. Dat is ongeveer de helft van het aantal basisschoolkinderen. Ook nam door de nieuwbouw het aantal sociale huurwoningen in de wijk af. En van wat er wel is, verdwijnt ook nog een deel door de toenemende populariteit van wonen aan zee.

Normen

Dat versterkt de afkeer van de oude bewoners tegen de nieuwkomers. De oude Duindorpers voelen zich steeds meer in het nauw gedreven. Andersom kost het de nieuwe bewoners veel moeite om zich bij de oude aan te sluiten, en hebben zij ook niet altijd zin om aan te sluiten bij de normen die in de wijk gelden.

De gemeente is van plan via ouders de problemen aan te pakken, waarbij de essentie zal zijn dat ze niet gaan proberen de ouders te heropvoeden, maar vooral te ondersteunen. Ook zullen er inspanningen zijn om de twee groepen Duindorpers met elkaar te laten integreren, onder andere door structurele gezamenlijke activiteiten met basisscholen buiten de wijk waar Duindorpse kinderen naartoe gaan.