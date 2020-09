Dissidente VVD’er Arnold Brans (80) stapt over naar Gemeente Belangen Leidschendam-Voorburg

Brans deed dat onlangs bij de stemming over een bouwplan op het terrein Schakenbosch dat politiek zo goed als zeker was afgetimmerd. Hij steunde een amendement van GBLV, D66 en GroenLinks.

,,Daarna was de situatie tussen mij en de fractie van de VVD zo goed als onwerkbaar geworden”, zegt de oud-ondernemer. Ondanks vele gesprekken die er de afgelopen tijd zijn gevoerd tussen hem en zijn liberale fractie, heeft Brans de knoop doorgehakt zich aan te sluiten bij GBLV, die daarmee erg blij is en nu ook de grootste partij is in de gemeenteraad met 10 zetels. GBLV zit in de oppositie, in tegenstelling tot de VVD.