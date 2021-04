Distilleerderij Museum Van Kleef heeft eigen ‘vaccin’ gelanceerd: ‘Enige bijwerking is een licht rozig effect’

Helpt het nou een beetje, dat spul?

,,We kunnen absoluut vaststellen dat het effect nul is. Eén dosis volstaat volstrekt niet. De enige bijwerking is een licht rozig effect, maar dat is de volgende dag over.”

Zonder dollen, wat is Het Vaccin precies?

,,Het is een combinatie van onze limoncello en gemberlikeur. Citroen en gember zijn gezond.”

En de injectiespuit leveren jullie erbij?

,,Ja, het is nog best lastig om daar aan te komen in deze tijd, maar we hebben weer een lading kunnen bestellen. Het zijn trouwens spuiten zonder naald, dus er is geen kans dat je per ongeluk een ader raakt.”

Gelukkig.

,,Je bewaart het goedje op lage temperatuur, in de vriezer. Je haalt er een shotje uit en dat spuit je in je mond. Mijn hond bracht me op het idee.”

Sorry?

,,Hij was ziek en ik diende pijnstilling toe via zo’n spuit. Ineens ging er een lampje branden.”

En nu heb je een succesnummer te pakken.

,,Het vaccin is levensreddend. Het loopt zo goed dat ik hiermee de enorme verliezen van vorig jaar kan compenseren. Nu kan ik mijn medewerkers door blijven betalen. Hagenaars vinden het leuk en apotheken bestellen het in groten getale als relatiegeschenk.”

Lekker.

,,Dat is het zeker. Het vaccin is zo’n hit qua smaak dat we binnenkort met een grootverpakking komen, een halve literfles, voor de hele familie. Trouwens, ook al is het drankje een knipoog naar de crisis, ik wil niet ontkennen dat corona een hele serieuze zaak is, hoor. Ik wilde iets positiefs doen en deze tijd dwingt je om creatief te zijn. Die twee dingen samen leidden tot een overlevingsstrategie voor Van Kleef.”

