Dit bedrijf zorgt ervoor dat met nieuwe technologie duurzame ‘biobouwstenen’ ook betaalbaar zijn

ADO likt de wonden na late gelijkma­ker: ‘Je moet zo’n wedstrijd bevriezen, maar deze ploeg wil zó graag’

ADO Den Haag heeft vrijdagavond duur puntenverlies geleden in de strijd om de bovenste plekken van de Keuken Kampioen Divisie. Na een late treffer van Samy Bourard leek de Haagse ploeg op een krappe overwinning af te steven, totdat FC Volendam in de 96ste minuut de 1-1 maakte. ,,In zo’n slotfase van de wedstrijd moeten we veel zakelijker zijn.”

18 maart