Dit betaal je in Den Haag voor een paspoort

column We hebben als stad een paar kilo boter op ons slavernij­hoofd

Laten we eerlijk zijn: voor een blanke valt er weinig te winnen bij een ‘adviescommissie koloniaal en slavernijverleden’ zoals die in Den Haag is ingesteld. Althans, op het eerste gezicht. Blank zeggen we trouwens niet meer, omdat het woord verondersteld dat blanke mensen rein zijn, puur, een onbeschreven blad – van vreemde smetten vrij zogezegd. En geloof me, dat zijn we niet.