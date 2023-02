Dit bijzondere plaatmateriaal kan de bouwindustrie uit de stikstofcrisis helpen

Technische Dienst Door huurders­app wordt communice­ren met huisbaas net zo makkelijk als met vrienden: ‘Helemaal automa­tisch’

Communicatie in privésfeer is vaak redelijk overzichtelijk. Je stuurt een vriend of vriendin een bericht in welke kroeg je wilt afspreken. Maar hoe bereik je huurders én verhuurders zonder iedereen met een algemeen bericht lastig te vallen? De start-up Chainels denkt de oplossing te hebben.