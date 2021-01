Dit doen de stamgasten van café Momfer de Mol nu thuis

Den Haag verklaart informatie vaak geheim. Maar is dat terecht?

15 januari Den Haag verklaart informatie geregeld geheim. Maar het is voor de politiek lastig om te achterhalen of inwoners terecht in het ongewisse worden gehouden. Dat komt doordat het stadsbestuur meestal niet motiveert waarom de geheimhouding op gemeentelijke stukken nodig is.