Dit elektrische crematorium is geschikt voor XXL-kisten: ‘We houden rekening met overgewicht’

Missie van Anil (30) geslaagd: binnen 24 uur reed hij door 17 Europese landen

24 oktober Het is hem gelukt. Anil Kumar (30) reed begin deze week in 24 uur tijd door 17 Europese landen. Zonder slaap, met een dosis Red Bulls. Met de geslaagde poging van Project Pashmina om het wereldrecord roadtrippen te verbreken, vroeg de Hagenaar aandacht voor de strijd tegen mensenhandel. ,,Ik was echt kapot.”