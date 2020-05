Dit heeft niets met corona-handhaving te maken. Het is een hondenstreek

Blijkbaar heb je niet genoeg aan je gezin en moet er een hond bij. Zulks is de conclusie voor wie de cijfers ziet. Er zijn met name veel aanvragen van mensen die een puppy willen. Als ’ie er niet is, wordt er geïrriteerd gereageerd. ‘Maar we hebben nu de tijd’, klinkt het dan. Op Marktplaats gaat een puppy voor tweemaal de ‘normale’ prijs weg. En na de crisis? Dan worden de honden, zo is de verwachting, massaal weer gedumpt. Omdat er geen tijd meer is.