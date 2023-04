Dit imposante zeilschip ligt in de Scheveningse haven

De Sørlandet, ’s Werelds oudste en meest authentieke volschip dat nog steeds in actieve dienst is, is vanmorgen aangekomen in de haven van Scheveningen. Het imposante Noorse zeilschip, gebouwd in 1927, is 64 meter lang, 34 meter hoog en opgebouwd uit 850 ton staal.