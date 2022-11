Dit is de beste klusser van Den Haag en omstreken

Ingrid werd tot winnaar van de Haagse regio uitgeroepen door een vakkundige jury van bouwmarkt Hornbach. Ingrids zelfgemaakte wintersportappartement werd uitgekozen als best ingezonden project van Den Haag en omstreken. ,,Zij mag zich een heel jaar lang Beste Klusser in haar eigen regio noemen”, aldus de bouwketen.



En dat is nog niet alles. Ingrid maakt als regiowinnaar ook nog kans om de beste klusser van het land te worden. Maar om in de finale te komen moet ze eerst nog een kwalificatieproef afleggen. ,,We krijgen een geweldige opdracht”, zegt Ingrid. ,,Alle regiowinnaars moeten eigenhandig een XL-katapult bouwen. Daarvoor krijgen we drie uur de tijd en alle materialen die we nodig hebben. Ik voel de spanning toenemen en ik heb er vooral ontzettend veel zin in.”