Dit is de duurste straat van Nederland: je betaalt er 9300 euro (!) per vierkante meter

In Den Haag steeg het aantal miljoenenwoningen het afgelopen jaar met liefst 77 procent naar 9300. De Konijnenlaan in Wassenaar is opnieuw de duurste straat van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van Calcasa, gespecialiseerd in de statistische analyse en waardering van onroerend goed.

Een jaar geleden vroeg Calcasa aandacht voor de grootste stijging van het aantal miljoenenwoningen ooit. De toename van 40 procent was nog niet eerder vertoond. Nu blijkt die stijging slechts een voorbode te zijn geweest. In 2021 steeg het aantal miljoenenwoningen namelijk met 69 procent naar ruim 142.900. Hierdoor is inmiddels meer dan 3 procent van de Nederlandse koopwoningvoorraad een miljoenenwoning. De Konijnenlaan in Wassenaar was voor het vierde jaar op rij de duurste straat van Nederland.

De tekst gaat verder onder de grafiek.

Volledig scherm Het aantal miljoenenwoningen nam het afgelopen jaar weer fors toe. © Calcasa

De gemiddelde vierkante meter prijs in de Konijnenlaan is niet de hoogste van Nederland, maar behoort wel tot de top. In de Konijnenlaan betaal je gemiddeld 9300 euro per vierkante meter. Een hoop geld, maar nog altijd wel minder dan wat er in de Van Breestraat en Johannes Verhulststraat in Amsterdam gevraagd wordt. Hier rekent men respectievelijk gemiddeld 10.500 euro en 10.250 euro voor een vierkante meter woonoppervlak.

De Keizersgracht in Amsterdam is overigens de straat met de meeste miljoenenwoningen in Nederland: 583. Dat zijn er dus meer dan in grote steden als Delft of Tilburg (560). De Prinsengracht en Valeriusstraat maken de top 3 van straten met de meeste miljoenenwoningen compleet.

Den Haag tweede

Amsterdam is de woonplaats met veruit de meeste miljoenenwoningen, op dit moment zijn dat er 18.550. Den Haag volgt op gepaste afstand met een aantal van 9300, gevolgd door Rotterdam (4050) en Utrecht (3800). Met name Utrecht en Den Haag hebben daarin een grote verandering ondergaan. In deze steden steeg het aantal miljoenenhuizen met respectievelijk 98 procent en 77 procent.

Ter vergelijking, in Rotterdam was dit percentage 68 procent en Amsterdam had ‘slechts’ 48 procent meer villa’s ten opzichte van een jaar eerder.

Volledig scherm De grootste stijgers op een rijtje. © Calcasa

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.