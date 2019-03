Dit is de eerste show van Cirque du Soleil op het Malieveld

De beste acrobaten, clowns en jongleurs ter wereld zullen dit najaar hun opwachting maken op het Haagse Malieveld. De show is te zien van 11 oktober tot en met 10 november. De officiële première is op zondag 13 oktober. Het is de eerste keer dat Cirque du Soleil naar Den Haag komt. De ambitie van de gemeente voor de komende tien jaar is om elke twee jaar een show te plannen.



‘Totem’ is een show, die door Cirque du Soleil wordt omschreven als ‘tijdloos’. In het verhaal wordt het ontstaan van de mens op het podium tot leven gebracht; van amfibie tot de mogelijkheid om te vliegen.



Maandag begint de kaartverkoop. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 42 euro per stuk.



