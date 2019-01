Dit is de Hagenaar van het Jaar 2018

In augustus redde de ober een gast van het restaurant El Basha van de verstikkingsdood door de Heimlichgreep toe te passen. Bewakingsbeelden van de heldendaad werden door duizenden mensen bekeken. ,,Ik dacht eerst dat hij er zonder te betalen vandoor ging en rende achter hem aan’’, zei Said eerder tegen deze krant.

Maar toen hij dichter bij de man kwam, begreep hij opeens wat er aan de hand was. ,,Met betraande ogen en een vuurrood hoofd zwaaide hij wild met zijn handen alsof hij ‘help’ wilde roepen.‘’ Said pakte de man van achteren vast en zorgde met meerdere stoten dat de klant weer lucht kreeg.

,,Ik zag die man keihard op z'n borst slaan en twijfelde geen moment,” Blikt Aimen vanavond terug in het theater. ,,De man gaf me later een knuffel en bedankte me. Het grappige was, hij at daarna gewoon zijn biefstuk verder op.”