Dit is de knuffel die prins Harry krijgt van burgemeester Krikke

Negen jaar cel geëist voor dodelijke steekpar­tij in slagerij Schilders­wijk

17:21 Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van negen jaar tegen de 39-jarige Tzamarai M. vanwege een dodelijke steekpartij in een slagerij aan het Hobbemaplein in de Haagse Schilderswijk vorig jaar juli. De Afghaanse verdachte stak een andere werknemer van de slagerij, de 43-jarige Farid, neer na een hoogoplopende ruzie in de winkel.