Dit is de ‘Mooiste Oranjestraat van Nederland’, aldus de straat zelf

Van kilometers aan vlaggen en spandoeken tot volledig oranje gekleurde gevels, werkelijk alles is er uit de kast getrokken om de titel weer in de wacht te slepen. Alle huizen, lantaarnpalen en afvalcontainers zijn ingepakt in oranje plastic. Aan de gevels hangen kreten om het Nederlands elftal aan te moedigen.



Burgemeester Jan van Zanen kwam zondag naar de Marktweg om de de groep bouwers te feliciteren met hun resultaat en de straat te openen. De woordvoerder van de burgemeester zegt daarover: ,,De bewoners kwamen zelf met dit bord van vorig jaar en vroegen of de burgemeester deze wilde overhandigen. Maar de Marktweg is voor ons sowieso de mooiste oranjestraat van Den Haag.”