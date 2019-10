Dit is de nieuwe naam van het Spuiforum

Het gebouw, dat medio 2021 klaar moet zijn, ging tot nu toe door het leven als het Onderwijs en Cultuur Complex (OCC). Maar dat is altijd een werktitel geweest, zo stelde het stadsbestuur in een rapportage over het Haagse cultuurpaleis.

Aan zee

Mare is het Italiaanse woord voor zee, die in Den Haag nooit ver weg is. Het kunstpaleis moet in 2021 de deuren openen. Het zal dan onderdak bieden aan het Residentie Orkest, het Nederlands Dans Theater, het Koninklijk Conservatorium en ook het huidige Zuiderstrandtheater en zijn eigen activiteiten.