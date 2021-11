Dit is de nieuwe pakjesboot van Sinterklaas: ‘Met ruim achterdek voor veel pieten’

Column Met stille trom vertrekken is ondenkbaar voor de trots van Den Haag

‘Ze geven me meer opvliegers dan toen ik in de overgang was’, zegt een Haagse dame op leeftijd in de koffietent. ‘Ze’ zijn de Golden Earring. Noodgedwongen gestopt, maar met stille trom vertrekken is natuurlijk ondenkbaar. Maandag en dinsdag wordt in twee delen een documentaire van regisseur Marcel de Vré over de band uitgezonden.

6 november