Dit is de rijkste gemeente in de Haagse regio

In Wassenaar bedraagt het gemiddelde vermogen per huishouden 181.000 euro. In Leidschendam-Voorburg is dat 68.000 euro. En in Den Haag blijft de teller steken op 13.500 euro. Het gemiddelde huishouden in Westland bezit 110.000 euro. In Zoetermeer is dat 33.000 euro. Andere gemeenten in de regio: Rijswijk (37.000), Voorschoten (156.000) en Pijnacker-Nootdorp (135.000). Midden-Delfland spant de kroon. Hier bedraagt het gemiddelde inkomen per huishouden liefst 191.000 euro.