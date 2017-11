'Dit is de tijd bij uitstek om troost te bieden'

Wat bracht je op het idee?

,,Ik werkte in de thuiszorg. Zag veel eenzaamheid bij ouderen. Na zeven jaar zegde ik mijn baan op en kwam toen in een onzekere periode, waarin ik niet alleen was, maar waarin ik me wel alleen voelde. Van die periode hield ik een blog bij en merkte dat het me goed deed dat anderen zich in mijn verhaal herkenden. Dat luidde het begin in van Aap Blog Mies.''