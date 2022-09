Dit is de winnaar van de Gouden Pollepel 2022: karkassen van zwijn, wilde eend en ree in de koeling

Politie waarschuwt voor gebruik van gel blaster: soms niet te onderschei­den van echt wapen

Met een gel blaster waterballetjes afvuren op de mensen in je omgeving, een filmpje maken en op TikTok plaatsen. Het is een rage onder jongeren, maar wel eentje die verregaande gevolgen kan hebben. De gel blaster lijkt namelijk veel op een wapen en is soms niet van echt te onderscheiden. De politie waarschuwt dan ook: doe het niet, want het kan leiden tot een strafblad.

2 september