Dit is een ramp die zich in slow-motion voltrekt

column Dankzij de asociale media is een nieuwe hysterie ontstaan

De gewoonte om door een tulpenveld te tippelen is bijna een eeuw oud. Wie kent het lied nog van Annette Hanshaw uit 1929: Tip Toe Thru’ The Tulips with Me? Het probleem is dat de wereldbevolking nogal geëxplodeerd is sinds die tijd. Het tegenwoordige tulpentippelen is om temmes van te worden.