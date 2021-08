Dit is er allemaal nodig tegen files rond de Mall: ‘We springen regelmatig op de fiets om er zelf te kijken’

Opnieuw tegenval­ler voor Live on the Beach: strandcon­cer­ten in september mogen niet doorgaan

14 augustus De jongste persconferentie van het kabinet zet een streep door het festival Live on the Beach dat in september op het strand van Scheveningen zou worden gehouden. ‘Een harde klap en verschrikkelijk balen want we waren in volle voorbereidingen', schrijft de organisatie op haar website.