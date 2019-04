Dit is geen rommel, dit is een permacultuurtuin

Update OM eist 12 jaar cel tegen verdachte (20) om doodschie­ten Azad in Haagse shishaloun­ge

17:01 Het Openbaar Ministerie eist twaalf jaar celstraf tegen de 20-jarige Mustaf S. uit Rotterdam voor het doodschieten van Azad (17) in een shishalounge in Den Haag in april vorig jaar. Vanochtend bekende S. Azad te hebben neergeschoten. Tot nu toe had de 20-jarige S. altijd gezwegen. ,,Het had niet mogen gebeuren. Maar het is wel gebeurd”, zei hij tegen de rechter.