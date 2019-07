Dit is hem: politie openbaart foto van beruchte huisjesmelker Harry Oemrawsingh in wereldwijde klopjacht

Hoe hij eruit ziet, was officieel nog niet bekend. Bij rechtszaken kwam hij nooit opdagen. De politie vermoedt dat hij nog steeds op afstand nog steeds mensen dupeert. Mogelijk gebruikt hij daarbij niet zijn eigen naam, maar noemt hij zich Harry Budram.

De uit Suriname afkomstige Hagenaar is al jaren voor justitie op de vlucht, al sinds de rechtbank hem in juni 2015 veroordeelde. De rechter beval toen dat hij onmiddellijk naar de gevangenis moest, maar O. wachtte de komst van de agenten diezelfde middag niet af.

Volgens politiewoordvoerder Thomas Aling heeft een speciaal team van de Landelijke Eenheid, het Fast-team, geprobeerd de Hagenaar op te sporen. ,,Maar het is tot nu toe niet gelukt hem naar binnen te trekken. Vandaar dat we nu proberen meer tips over zijn verblijfplaats te krijgen door een foto van hem te tonen. Ook komt hij op de nationale opsporingslijst te staan.’’

De huisjesmelker is al sinds de jaren tachtig een berucht figuur in de hofstad. Toen tikte hij goedkoop huisjes op de kop, zette er huurders in en liet een groot deel van de huisjes verkrotten. Als huurders klaagden, intimideerde en bedreigde hij hen door bijvoorbeeld de waterleiding af te sluiten. Hij maakte zich miljoenen euro’s rijker ten koste van honderden slachtoffers.

Bij de rechtszaak in 2015 droeg de aanklager keer op keer voorbeelden aan van slachtoffers uit zijn latere praktijken. Ze waren financieel volledig aan de grond geraakt door toedoen van Oemrawsingh. Zoals de man die in problemen raakte en daarom zijn hypotheekvrije huis verkocht. Een dag nadat het pand op een veiling belandde, bleek dat de zo keurig en charmant lijkende huizenhandelaar er beslag op had gelegd. Hij stelde dat hij de man een lening had verstrekt, die nog terugbetaald moest worden. Pas naderhand bleek het om een vervalste schuldbekentenis te gaan en dat er helemaal geen lening was. Toen was de Hagenaar al 185.000 euro armer.

Onderduikadres

In de jaren tussen het vonnis van de rechtbank en de uitkomst van het hoger beroep in april dit jaar, leek Oemrawsingh vanaf zijn onderduikadres eenvoudig door te kunnen gaan met zijn zaken. Steeds opnieuw meldden zich nieuwe slachtoffers. Zij spanden civiele zaken aan, waarbij Oemrawsingh zich door zijn zoon liet vertegenwoordigen. Bij deze zaken meldde de huisjesmelker zich, soms onverwacht, als verhuurder, toonde vervalste contracten, liet sloten vervangen en intimideerde de echte huiseigenaren.

Het maakte ook voor het Fast-team dat Oemrawsingh hoog op hun prioriteitenlijst kwam te staan. ,,Dan ga je dubbel de fout in’’, aldus Aling. Het vermoeden bestaat dat de Hagenaar zich in Paramaribo verscholen houdt, maar ook zijn er tips dat hij ‘ergens’ op de Nederlandse Antillen zou zijn.