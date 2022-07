Dit is het beste terras van Zuid-Holland

Honderden mensen herdenken genocide Srebrenica op Malieveld, Den Haag krijgt monument voor slachtof­fers

Zo’n vierhonderd mensen hebben zich maandag verzameld op het Malieveld in Den Haag om de genocide in Srebrenica van 27 jaar geleden te herdenken. Tijdens de herdenking wordt ook stilgestaan bij de langverwachte excuses van de Nederlandse regering aan de nabestaanden van de massamoord. Daarnaast komt in Den Haag een monument voor de slachtoffers van de genocide in Srebrenica.

11 juli