'Dit is het einde waar iedereen al naar snakte'

Coronahoes­ter, zorgap­plaus: Nederland­se taal ondergaat een pandemie aan nieuwe woorden

10:16 Theater De Vaillant in Den Haag houdt ‘torenconcerten’, de rechtbank legt celstraf op aan ‘coronahoesters’ en in de gemeente Westland vrezen handelaren voor een ‘sierteeltscenario’. Het zijn zomaar wat uitdrukkingen die woensdag in AD Haagsche Courant stonden. De coronacrisis zet het dagelijks leven op zijn kop, maar leidt óók tot een enorme verrijking van de Nederlandse taal.