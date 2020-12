Dit is het favoriete kerstnummer van Den Haag

Silke van jongerenproject Stage Your Voice, zanger en nachtburgemeester Pat Smith en musici van het Residentie Orkest zouden deze week in de studio van PAARD een clip opnemen die op 18 december gelanceerd zou worden. Maar vanwege de nieuwe, strenge coronamaatregelen is besloten hiervan af te zien. Sven Arne Tepl, directeur van het Residentie Orkest zegt daarover: ,,Na de boodschap van premier Rutte gisteravond vonden we het niet gepast met een heel team de studio in te duiken.”