Dit is het nieuwe Haagse stadsbestuur: meer vrouwen, minder ervaring

Groep de Mos: Richard de stad, Rachid het stadhuis

Van het politieke duo Richard de Mos (42) en Rachid Guernaoui (46) stond vanaf dag één vast dat beiden bij een mooi verkiezingsresultaat wethouder zouden worden. En dat gaat ook gebeuren. Over de portefeuilles is formeel nog niks bekendgemaakt, maar de wens van voormalig basisschoolleraar en ex-PVV-Kamerlid Richard de Mos (de portefeuille sport/mkb/horeca) gaat in vervulling, meldt een bron.

Oud-D66'er Guernaoui - rijksambtenaar van beroep - zou de felbegeerde portefeuille financiën krijgen: een post die vooral binnen de muren van het stadhuis aanzien geeft. Zo is de taakverdeling bij Groep de Mos helder: 'volksheld' en partijleider Richard de Mos gaat de wijken in, bezoekt kroegen en kantines, Guernaoui houdt ondertussen in het IJspaleis de coalitietouwtjes stevig in handen als schatkistbewaarder.