Dit is hoe een agent wordt getraind: ‘Het is nog steeds zwaar. Fysiek, maar ook theoretisch’

Dat de politie te kampen heeft met tekorten aan mankrachten is geen geheim. En de komende jaren gaat een deel van het korps ook nog eens met pensioen. Dus draait de afdeling werving op volle toeren. ,,Die druk is best hoog", zegt Don Heins die als recruiter bij de politie werkt en dus nieuwe agenten moet werven. Komende maandag verschijnen 120 vacatures online voor de Haagse eenheid. Over een langere periode gaat het in om 250 plekken in de opleiding die gevuld moeten worden.