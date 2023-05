Dit is hoeveel elektrische voertuigen er zijn in Den Haag

De kassen weg voor woningbouw? Veel Westlan­ders vinden het een dwaas idee

Saneer de tuinbouw en bouw enkele tienduizenden woningen in het Westland. De Haagse oud-wethouder ruimtelijke ordening Peter Noordanus weet wel hoe hij de enorme woningnood kan oplossen. Zijn uitlatingen in een interview met het AD stuiten in Westland vooral op woede en onbegrip. ,,In het Westlandse tuinbouwcluster werken 40.000 mensen. Moeten die allemaal naar de voedselbank?”