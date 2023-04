Dit is hoeveel oranje auto's er in Den Haag rondrijden

Is jouw auto oranje? Dan ben je op Koningsdag helemaal in stijl en ook zeker niet de enige. In Nederland rijden er ruim 61.000 oranje auto's rond. Daarvan komen er 1.218 uit de gemeente Den Haag. Dat blijkt uit onderzoek van de dataredactie van deze site.