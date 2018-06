Dít is Leidschendam-Voorburg de komende vier jaar van plan

VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie/SGP presenteerden vandaag bij museum Hofwijck aan de Vliet in Voorburg hun plannen voor het nieuwe gemeentebestuur. Ook stelden de partijen de kandidaat wethouders voor. Verslaggever Maaike Kraaijeveld was bij de presentatie aanwezig.

De partijen die het nieuwe gemeentebestuur van Leidschendam-Voorburg gaan vormen, verzamelden zich vanmorgen rond 10.00 uur bij het museum. Na een groepsfoto van Jan Willem Rouwendal (CU/SGP), Juliëtte Bouw (CDA), Nadine Stemerdink (PvdA) en Astrid van Eekelen (VVD) ging het gezelschap richting de tuin van het museum.

In een informele setting werden daar de plannen die zij hebben voor het nieuwe gemeentebestuur gepresenteerd. Die hebben als titel 'Samen aan zet' meegekregen. Van Eekelen licht namens de VVD, de grootste partij in Leidschendam-Voorburg, de eerste plannen toe: een duurzaamfonds en een herziening van het afvalbeleid. Het college wil dat vuil weer wekelijks opgehaald wordt en dat onderzoek gedaan wordt naar de nascheiding van afval.



Verder pleit het college voor gratis vervoer met het openbaar vervoer voor 65-plussers die in het bezit zijn van een Ooievaarspas. Ook is het de bedoeling dat parkeren gratis blijft en dat het damcentrum beter bereikbaar wordt. Daar moet bovendien meer parkeergelegenheid komen, zo is het college van mening.



Wat betreft de werkgelegenheid wil het nieuwe bestuur gaan kijken naar wat mensen wél kunnen op de arbeidsmarkt.

Portefeuilles

Behalve dat de plannen voor het nieuwe gemeentebestuur vanmorgen werden doorgenomen, werd ook duidelijk welke wethouders welke portefeuilles krijgen. Van Eekelen wordt wethouder van economie, bereikbaarheid, kunst en cultuur. Bouw krijgt zorg, welzijn en wonen. Stemerdink gaat zich richten op armoedebestrijding, werkgelegenheid en groen en Rouwendal, tenslotte, stort zich op financiën en buurtgericht werken.

Vijf weken

Vijf weken hadden de partijen nodig om het akkoord te bereiken over wat er de komende vier jaar in Leidschendam-Voorburg prioriteit krijgt. In die periode werden de plannen gesmeed en werden de ambities op een rijtje gezet.

De gesprekken werden gevoerd onder leiding van formateur Jan Anthonie Bruijn (VVD). De VVD heeft de gemeenteraadsverkiezingen in maart gewonnen. Nèt voor Gemeentebelangen/GBLV sleepten de liberalen de meeste stemmen binnen. In de vorige raadsperiode was dat andersom.

In volledige ‘radiostilte’ is er door de partijen vergaderd en gesproken. De reuring tijdens die onderhandelingen kwam van de nieuwe oppositie van GBLV, D66 en GroenLinks. Deze buiten de coalitie gehouden partijen spraken twee weken geleden harde woorden over hun oude coalitiepartner PvdA. Volgens Bianca Bremer van GBLV liegt de PvdA dat de socialisten geen andere keus hadden dan aan te schuiven bij VVD, CDA en ChristenUnie-SGP, omdat GBLV zou hebben geëist dat hun hele verkiezingsprogramma in het nieuwe beleid moest worden opgenomen. ,,Er zijn geen breekpunten’’, zette GBLV op papier. Ook D66 en GroenLinks, die in het vorige college met de PvdA in het gemeentebestuur zaten, vinden voortzetting van de progressieve coalitie vanzelfsprekender dan de nieuwe coalitie die een minderheid heeft in de gemeenteraad en hekelen de rol van de PvdA.

Schaduw

Het akkoord wordt dinsdag besproken in de gemeenteraad. Een tegenvaller van vier miljoen euro werpt overigens een schaduw op de plannen, 'Dat wordt nog een hele klus'.

Na 5 juni gaat het college aan de slag. Dan wordt gestart met wijkbezoeken.