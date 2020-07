Dit is waarom de Haagse grachten felgroen kleuren

Acht jaar cel geëist tegen leider Albanese drugsbende

11:23 Twee leden van een Albanese drugsbende, die in twee druglaboratoria in Den Haag cocaïne verwerkte, kregen gisteren hun eis de horen van de officier van justitie. Tegen de 32-jarige hoofdverdachte is acht jaar cel geëist, tegen zijn 40-jarige medeverdachte vijftig maanden.