Dit is waarom de Haagse Markt de állerbeste van Nederland is

VideoNiet alleen de marktkooplui, maar ook de bezoekers van de Haagse Markt zijn door het dolle heen: 'hun' markt is uitgeroepen tot de beste van Nederland. Maar waarom steekt deze boven de andere markten in Nederland uit?

Voor Geoffrey Franssen, bestuurslid bij de CVAH en ondernemer op de markt, was het al lang duidelijk dat de Haagse Markt de beste van Nederland is. ,,Alleen nu hebben we een bevestiging vanuit de jury'', vertelt hij trots. ,,Mooier kun je het niet hebben toch?'' Volgens hem zijn vooral de toegankelijkheid en de diversiteit van de markt prijzenswaardig.

Die diversiteit is ook het aspect dat zo gewaardeerd wordt door klant Monique Laagstra. Zij is blij met het grote en gevarieerde aanbod op de markt, waarbij ook buitenlandse producten volop aangeboden worden.

Ontlading

Vorig jaar ging de eerste prijs net aan de Haagse Markt voorbij: toen werd er een tweede plaats behaald. ,,Dit jaar wilden we koste wat het kost eerste worden'', legt ondernemer Nel Kames, die met een bloemenkraam op de kop van de markt staat, uit. Volgens haar volgde er een enorme ontlading toen het goede nieuws haar en haar collega's bereikte. ,,We hebben ontzettend geschreeuwd.''

Ze legt uit dat in het juryrapport van vorig jaar naar voren kwam dat de markt nog een aantal verbeterpunten had. ,,Dingen die niet helemaal goed waren. Die punten hebben we aangepakt.'' Deze hadden voornamelijk betrekking op de sfeer tussen de marktkooplui onderling én tussen de marktkooplui en de gemeente.

,,We hebben als ondernemers een nare tijd achter de rug. De verbouwing van de markt heeft ons veel geld gekost. Nu gaat de verkoop eindelijk weer een beetje richting het oude niveau'', aldus Kames. Dit is volgens haar bevorderlijk voor de sfeer op de markt. ,,Ik heb zelf ook een betere bui wanneer ik goed verkoop dan wanneer ik m'n best doe en het loopt niet.'' De verbeteringen zijn niet alleen op de markt zichtbaar, maar ook in het juryrapport, waarin een groot verschil met vorig jaar beschreven wordt. Dit leidde uiteindelijk tot de felbegeerde eerste plaats.

De overwinning bij de verkiezing is overigens niet het enige feestje dat de markt te vieren heeft. De Haagse Markt bestaat namelijk dit jaar ook nog eens tachtig jaar. Kames verzekert dat dit zeker gevierd gaat worden. Voorlopig gebeurt dit met een heleboel groene en gele ballonnen die de hele markt rondom sieren en in mei volgt hoogstwaarschijnlijk nog een maand lang feest. Maar nu al krijgt ze de lach naar eigen zeggen niet meer van haar gezicht, zo trots is ze.

Grote Markten

Dinsdag maakt de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH), die de verkiezing voor de 26e keer organiseerde, bekend dat de Haagse Markt verkozen is tot 'Beste Markt van Nederland'. De markt won in de categorie Grote Markten, waar markten met vijftig kooplieden of meer onder vallen. In deze categorie was de Haagse Markt samen met de markten van Beverwijk en Hoorn genomineerd.