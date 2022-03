Dit is waarom de universiteit aan het Spui gaat zitten en dat rommelige stukje Den Haag een facelift krijgt

Toplocatie voor uitbrei­ding Universi­teit Leiden in Den Haag: studenten in hartje stad tussen de winkels

De Universiteit Leiden gaat in Den Haag uitbreiden op een bijzondere plek: in de Grote Marktstraat en Spui, het winkelhart van de binnenstad. De bedoeling is om vanaf 2025 voor twintig jaar in een dan volledig verbouwd voormalig pand van Hudson’s Bay te gaan zitten. Nu zitten daar op de begane grond nog kleding- en andere winkels.

28 maart