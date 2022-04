Dit is waarom het azc in Rijswijk misschien tóch blijft: ‘Mensen er uit jagen naar veldbedjes onaanvaardbaar’

Bij wat iedereen het aller-, aller-, allerlaatste debat noemde over het asielzoekerscentrum in Rijswijk is het door een aantal politieke partijen afgelopen oktober al voorspeld: we verlengen het contract met het Centraal Orgaan Asielzoekers nu nog één keer extra vanwege de onverwachte stroom Afghaanse vluchtelingen, maar er is altijd wel iets in de wereld dus dit is echt de laatste keer en het COA moet de bewoners gaan uitplaatsen.