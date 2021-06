Dit is waarom je in Den Haag weken moeten wachten op je paspoort en rijbewijs

Den Haag opnieuw slachtof­fer van verduiste­ring: zes ton verdwenen uit gemeente­lij­ke geldauto­maat

21 januari Den Haag is opnieuw slachtoffer geworden van fraude en verduistering. De daders zouden in totaal 627.000 euro hebben gestolen uit een betaalzuil in stadsdeelkantoor Escamp. Een interne medewerkster is opgepakt en op staande voet ontslagen.