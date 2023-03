Dit is wat er komt in de oude Media Markt

DE KWESTIE Als ik straks parkeer­geld moet betalen bij de Mall of the Nether­lands? Dan kom ik niet meer!

De kans is aanwezig dat bezoekers van de Mall of the Netherlands nog dit jaar moeten gaan betalen voor parkeren bij het grootste overdekte winkelcentrum van Nederland. De gemeente Leidschendam-Voorburg bevestigt dat beide partijen hierover in gesprek zijn met elkaar. Zou u er nog komen als u straks moet betalen? Geef uw mening.