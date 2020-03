Dit is wat we nu weten over corona in de Haagse regio: 234 besmettingen en een noodverordening

Drie keer per dag praten we u bij over de huidige stand van zaken in de Haagse regio. Hoe gaat het met het aantal besmettingen. Hoe staat het op straat? Wat zijn nu precies de maatregelen die van kracht zijn in Den Haag? Liever van minuut tot minuut op de hoogte gehouden worden? Volg dan ons liveblog .

• Op dit moment zijn er in de Haagse regio 234 coronabesmettingen. Dit cijfer is gebaseerd op de dagelijkse telling van het RIVM, die rond 14.00 uur in de middag bekend wordt gemaakt.

• Tussen 25 en 26 maart (woensdag en donderdag) steeg het aantal coronapatiënten in de regio met 39 besmettingen. De grootste stijging was in Den Haag, waar in één dag 22 zieken bijkwamen.

• Op dit moment zijn er in de Haagse regio twee dodelijke slachtoffers van het coronavirus te betreuren: een 78-jarige Lierenaar en een 87-jarige Zoetermeerder.

• In de hele Veiligheidsregio Haaglanden is sinds gisteren een noodverordening van kracht. Sinds de persconferentie van het kabinet afgelopen maandag is het strafbaar om met meer dan drie mensen samen te komen of minder dan anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. Door de noodverordening kan dit nu in de regio ook worden gehandhaafd en kunnen ook daadwerkelijk boetes worden uitgedeeld.

• De Haagse gemeenteraad vergaderde gisteren over de impact van het coronavirus op de stad. De belangrijkste zaken die besproken werden: de gemeentelijke belastingen voor ondernemers worden niet kwijtgescholden, wel kunnen zij uitstel van betaling krijgen. De Haagse Markt is vanaf vanochtend weer open, maar wel onder strenge voorwaarden. En de gemeente gaat op zoek naar extra plekken om slachtoffers van huiselijk geweld op te vangen.

