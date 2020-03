Dit is wat we nu weten over corona in Den Haag en omliggende gemeenten: 334 besmettingen

Meerdere keren per dag praten we u bij over de huidige stand van zaken in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe gaat het met het aantal besmettingen. Hoe staat het op straat? Wat zijn nu precies de maatregelen die van kracht zijn? Dit is de stand van zaken op Zaterdag 28 maart om 15.00 uur .

• Op dit moment zijn er in de Haagse regio 334 coronabesmettingen. Dit cijfer is gebaseerd op de dagelijkse telling van het RIVM, die rond 14.00 uur in de middag bekend wordt gemaakt.

• Tussen 27 en 28 maart (donderdag en vrijdag) steeg het aantal coronapatiënten in de regio met 58 besmettingen. In Den Haag kwamen er 38 besmettingen bij, in Delft twee en in Zoetermeer vier. Ook in het Westland steeg het aantal besmettingen fors met zeven.

• Op dit moment zijn er in de Haagse regio twee dodelijke slachtoffers van het coronavirus te betreuren: een 78-jarige Lierenaar en een 87-jarige Zoetermeerder.

• De politie handhaaft streng op het beleid dat er geen groepen mogen vormen. Zo werd zaterdagmiddag met een drone boven het Kaapseplein gevlogen om alles in de gaten te houden. Een groentewinkel in Den Haag moest haar deuren sluiten omdat er teveel bezoekers waren. In Delft deelde een wijkagent een boete uit voor een huisfeestje.

• Het strand aan de Wassenaarse Slag wordt vanaf tot maandag 30 maart 9.00 uur afgesloten voor autoverkeer. De gemeente Wassenaar wil met deze maatregel weekenddrukte voorkomen en verspreiding van het coronavirus tegengaan.

• De Haagse Markt mocht vrijdag, na eerdere sluiting wegens een te grote drukte, weer openen. Onder strenge voorwaarden en toezicht van ingehuurde beveiligers mocht een beperkt aantal tegelijkertijd de markt betreden. Dit zorgde soms voor lange rijen.

• In de hele Veiligheidsregio Haaglanden is sinds donderdag een noodverordening van kracht. Sinds de persconferentie van het kabinet afgelopen maandag is groepsvorming (meer dan twee personen) verboden als er niet anderhalve meter afstand wordt gehouden. Door de noodverordening kan dit nu in de regio ook worden gehandhaafd en kunnen ook daadwerkelijk boetes worden uitgedeeld.

