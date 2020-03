Dit is wat we tot nu toe weten over het coronavirus in de Haagse regio

Vrachtwa­gen­spek­ta­kel in Westland: ‘Groter hoeft niet altijd beter te zijn’

14:11 Een inmiddels bekend evenement in Westland, is het jaarlijkse Tekno festival. Eind mei verzamelen zich wederom zo’n 100 vrachtwagens aan de Coldenhovelaan in De Lier. ‘Klein happie, klein drankie en een aantal leuke activiteiten’. Robbert Verbeek (41) is mede-organisator van dit vrachtwagenspektakel.