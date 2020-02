Dit jaar toch zangfestijn in Den Haag: Haags Songfestival wordt nieuw leven ingeblazen

Column Zoals mijn opa zaliger zei: al ziet een mens zijn graf open, toch moet hij blijven hopen

6:15 De Haagse Binckhorst is in ontwikkeling. De vraag is of het de goede kant uitgaat. Er gebeuren tal van ongrijpbare zaken en zoals iedere ondernemer weet: als de zaken verkeerd gaan, ga dan niet met ze mee. Daar heb je de gemeente voor.