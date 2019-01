Dit jaar zijn er in de regio al 38 auto’s in vlammen opgegaan

De eigenaar van de oude BMW is er hélémaal klaar mee. Vorige week vloog in de nacht van woensdag op donderdag zijn auto aan de Bruijnings Ingenhoeslaan in Voorburg in brand. En hoewel de brandweer er snel bij was, was het voor zijn auto te laat.



Vervolgens hing hij uren aan de lijn met de politie en met zijn verzekeraar. Ook gistermorgen nog. De politie onderzocht zijn auto, maar er is geen spoor te vinden dat naar een dader leidt. Ook getuigen zijn er niet gevonden. De droevige boodschap voor hem gistermorgen: er is geen opsporingsindicatie, het onderzoek is voorlopig gesloten.



En dus staat hij met lege handen. Geen auto meer. ,,Voor mijn werk heb ik hem niet nodig, de auto was ook al oud, maar het was wel onze enige auto. Ik gebruikte hem om mijn vrouw en dochter weg te brengen, op familiebezoek te gaan.’’ Een andere wagen zit er niet zo maar in. De auto was WA-verzekerd. Dat betekent dat hij niets terugkrijgt. Op het Waarborgfonds kan hij ook geen aanspraak maken. ,,Dan moet er iets met een andere auto zijn gebeurd, vertelden ze mij. Er zit niets anders op: ik zal moeten sparen.’’