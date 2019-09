Dit kabinet voelt als een voetbalwedstrijd waarbij je om de vijf minuten een bal tegen je zak krijgt

Video ‘Knuffelre­gen’ voor zieke kinderen tijdens Feyenoord-ADO Den Haag

15 september ADO-supporters hebben vanmiddag weer massaal knuffels gegooid in het supportersvak met zieke kinderen tijdens de uitwedstrijd tegen Feyenoord in de Rotterdamse Kuip. De kinderen zijn allemaal patiëntjes in het Sophia Kinderziekenhuis. De ADO-fans hopen hen met de ‘knuffelregen’ een hart onder de riem te steken.