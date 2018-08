'Dit keer gaat het wél lukken om van Damplein succes te maken'

Het leek zo'n mooi idee van de gemeente Leidschendam een paar jaar na de millenniumwisseling: maak van het Damplein, niet veel meer dan een doorgangspleintje voor verkeer in de oude dorpskern, een bruisend trefpunt, met behalve woningen ook plek voor horeca en winkels in ieder segment.



,,Het plein werd opgeleverd in 2009'', herinnert vastgoedontwikkelaar Emile Gassler zich. ,,Pas toen bleek dat de economische crisis er harder had ingehakt dan was ingeschat. Beleggers als pensioenfondsen, toch de natuurlijke afnemers van dit soort projecten, leken nauwelijks geïnteresseerd. Het Damplein was klaar, de markt was er alleen niet klaar voor.''