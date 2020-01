Dit keer geen koetsen, maar supersnelle racewagens voor Paleis Noordeinde

Paleis Noordeinde in Den Haag was vanochtend eens niet het eindpunt van koetsen tijdens Prinsjesdag, maar het decor voor opnames van een Formule 1-commercial. Twee bolides van Red Bull Racing, het team van Max Verstappen, raceten voor het werkpaleis van koning Willem-Alexander langs. Zonder de Nederlandse superster overigens, die in Oostenrijk verblijft.